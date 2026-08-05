Hormuz Draft Agreement Reportedly Awaits Khamenei Approval

Oil markets are awaiting a decision from Iran’s supreme leader after Iranian and Omani negotiators reportedly completed a draft agreement that could reopen the Strait of Hormuz, the main export route for Persian Gulf oil and LNG.
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