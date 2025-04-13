Легкомоторный самолет потерпел крушение в штате Нью-Йорк

www.globallookpress.com/Ralph Debes/imageBROKER.com Легкомоторный самолет, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение в штате Нью-Йорк, сообщает пресс-служба Федерального управления гражданской авиации (FAA) США.
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