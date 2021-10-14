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Уроженец Казахстана из UFC Физиев отказался выступать под флагом Кыргызстана

Боец UFC Рафаэль Физиев, родившийся в Казахстане, на своей странице в Instagram рассказал о травле, с которой столкнулся в Кыргызстане: «Сегодня я и моя семья столкнулись с травлей со стороны муфтият и также некоторых известных людей в Кыргызстане.

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