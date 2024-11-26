Наталья: "Северная ходьба объединяет семью"

Автор: Наталья Власова Вид спорта: северная ходьба Режим: еженедельно Северная ходьба – это вид физической активности со специальными палками по особой технике, включающей в работу около 90% мышц человеческого тела.
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