Деревообрабатывающие предприятия Костромской области нарастили объемы производства

КОСТРОМА, 2 июля, ФедералПресс. По информации регионального департамента экономического развития, за январь-май 2024 года в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева объемы выпуска продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 13,5 %.
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