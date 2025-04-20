Олег Царёв: Данные о соблюдении Пасхального перемирия

Данные о соблюдении Пасхального перемирия.Данные с территории России:По данным губернатора Херсонской области после 18:00 противник продолжал бить по сёлам Херсонской области: Алешки (FPV-дроны, миномет); Голая Пристань (удары дронов-камикадзе), Каховка (не менее шести сбросов с БПЛА).