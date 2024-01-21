Председатель Государственной Думы В. Володин сообщил, что уже в понедельник, то есть завтра, в Думу будет внесён законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности России, а также по решению суда лишать почётных званий за ряд преступлений, в том числе за дискредитацию наших вооруженных сил; за распространение заведомо ложной информации о вооружённых силах; экстремизм, призывы к нарушению территориальной целостности России, и др.
Проект закона о диаспорах
Комментарии
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Александр Шедный
Я предлагаю передать Баратова в Узбекистан. После того, что он наговорил об Узбекистане, пожизненное заключение ему там гарантировано, тогда как у нас всего ДО 6-ти лет.
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9 час.
Alex Nемо
Почему слова лишение гражданства и депортация не звучит как обязательная часть наказания? Особенно когда речь идёт о тех кто неизвестно каким образом получил гражданство России?
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7 час.
Борис Леонтьев
Я Вас умоляю... Баратов узбекский олигарх и в Узбекистане ему ничего не грозит. Вы видели, чтобы в России какой нибудь олигарх ответил бы за свои слова? Думаете в Узбекистане всё как-то по другому устроено?
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6 час.
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