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Проект закона о диаспорах

Проект закона о диаспорах

 Председатель  Государственной  Думы  В.  Володин    сообщил,  что  уже  в  понедельник,  то  есть    завтра,  в  Думу     будет  внесён  законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности  России,  а также по решению суда лишать почётных званий за  ряд преступлений,  в том  числе  за   дискредитацию     наших    вооруженных   сил;    за  распространение     заведомо  ложной   информации о  вооружённых  силах;  экстремизм,  призывы  к  нарушению  территориальной  целостности  России,   и  др.

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Комментарии
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Александр Шедный
Я предлагаю передать Баратова в Узбекистан. После того, что он наговорил об Узбекистане, пожизненное заключение ему там гарантировано, тогда как у нас всего ДО 6-ти лет.
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9 час.
Alex Nемо
Почему слова лишение гражданства и депортация не звучит как обязательная часть наказания? Особенно когда речь идёт о тех кто неизвестно каким образом получил гражданство России?
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7 час.
Борис Леонтьев
Я Вас умоляю... Баратов узбекский олигарх и в Узбекистане ему ничего не грозит. Вы видели, чтобы в России какой нибудь олигарх ответил бы за свои слова? Думаете в Узбекистане всё как-то по другому устроено?
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6 час.

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