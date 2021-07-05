Белоруссия, хлопнув в Европе одной дверью, закрыла сразу три...

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаБелоруссия, хлопнув в Европе одной дверью, закрыла сразу три... Вечер у камина Всегда умиляет искреннее удивление европейских товарищей, когда им отвечают в резкой форме.Вернуться к статье2615НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейМолодцы Белорусы! Так и надо с гейропой говорить.Анатолий ЛановойЕсли бы это была инициатива Белоруссии. Атак они начали мычать, когда им заклеили рот.Виктор РыбаковПора бы и России разобраться со всей этой "евроинтеграцией"! Когда ей тычут в лицо правами всех и всего, совсем забывая о её собственных.Анатолий ЛановойСергею. Ух какие у нас белорусы говоруны!Алексей ГоршковМоё,прямо скажу - ничем не подкреплённое - ощущение,что Белоруссия,испытавшая на своей шкуре попытку Майдана и разновсяческие европейские "любезности",станет более пророссийской,чем сама Россия,как ЛНР и ДНР - и даже их теперь признает,не говоря уж о Крыме! В непреклонности нам с Батьки пример брать надо - а то мы до последнего времени только сопли жевали и дипломатничали,изображая некоего Кота Леопольда - типа: "Ребята,надо жить дружно"! Не действует это на наших соперников! Вот в последнее время - мы,похоже,за ум взялись - напугали шакалов военными учениями у границ Украины, британский эсминец отогнали! В спорте бы ещё жёстче действовать - а то наша сборная без флага,без гимна - ПОЗОРИЩЕ !!!Игорь КузнецовНу почему же мы "сопли жевали"? Навального посадили как только вернулся в РФ. Есть определённый "предел", но торопить события не надо. Потому и Лукашенко посадил самолёт с "протестуном" на борту. Значит понял - можно жёстче с такими "оппозиционерами" поступать. Естественно что он понимал - санкции последуют, значит потребуется более тесная интеграция с Россией.Альбина КолесниковаМолодец Батька Лукашенко.!!!Анатолий ЛановойОн сразу стал молодцом, как только получил пенделя от "друзей". И сразу кинулся очки зарабатывать в России.Алексей КуницынМолодцы Белорусы!АЛЕКСАНДРНадо еще из страны всю еврошушеру выгнать ( с указанием сроков ).Мухтар МуслиховПохоже батька начал догонять, что международные отношения должны строиться по принципу межчеловеческих, основанных на принципах: "каков ответ таков привет", "око за око", "зуб за зуб"...Игорь ЕмельяновУх ты! Как их корячит. Они думали, что сейчас начнут в Беларуси европидерастию разводить, экономику в металлолом превращать. А батька им болтяру на рыло и гуляйте лесом.Марфа НосовскаяБацька...пытался усидеть на двух стульях,как Янукович. Все прекрасно помнят ,чем закончилось ь такое сидение! И до сих пор до него не совсем доходит,что Крым ,это Россия! Он же не новорождённый недоучка из вна украины, он же рос в СССР. И прекрасно знает и историю. Мелет только языком ,что русские и белорусы ОДИН народ. Так ,что ж ты жл сих пор не объединился в одну страну с Россией? Боится портфель потерять?Владимир ДомнинСильный ход... :)Марфа НосовскаяМеня удивляет !!!!! Простые граждане понимают,что ту же Украину, Грузию,Армению, Белопуссию вся западная шкшера использует ,как прокладки. А политики не видят?????VvbaranovaПолитики кормятся с этих рук.МЗмирас ЗакироувПрокладка-это памперс?Олег РудьКак раз народ ни хрена не понимает! Сьездите в Грузию, Украину, а скоро и в Армению будет тошно кататься! Старики еще понимают: деменции еще не накрыла, а вот молодняк будет - це Европа!Виктор Томилин"Европейское партнерство" - это поводок, на котором пытаются удержать восточные страны. Цель этого партнерства - не приём новых членов в ЕС, а недопущение "ухода" этих стран в сторону России. Это как кусок мяса на длинной палке впереди собак, бегущих в упряжке: мясо рядом, еще шаг и его можно будет проглотить, ан нет. Или как в поговорке: "выше собственного мужского достоинства прыгнуть нельзя". Зато Европе в эти страны можно безгранично по количеству и плохому качеству сплавлять свое запрещенное в Европе продуктовое дерьмо. Делается это не бесплатно. Руководство восточный стран баснословно обогащается на подчинении Европе. Очевидно, что вступивший в силу с 1 июля закон о продаже земель сельхозназначения в Украине не за бесплатно принимали. Зеленский, похоже стал самым богатым человеком в Украине за эти 2 года. Для этого ему не надо кривлять рожей на сцене, как он делал до этого.Алексей СафроновСудя по событиям на постсоветском пространстве, даже в 2014 году "демократизация" Руины, не убедила Луку-хохла в том, что прийдут и за ним🤪. И, если бы не пришли понаглому, я уверен что он до сих бы пор мычал про многовекторность с фашистской гейропой и пиндосией.Владимир МихальковБатька молодец так держать не хрен перед педиками гнуться пусть они раком стоят это их любимая поза !ММихаилНу и кому от этого всего станет хуже? Уж явно не инициаторам всех этих действий, а обычным людям. Старая истина - паны дерутся, а у крепостных чубы трещат!Людмила СвириденкоДуньки рвутся в Европу, а Европа не рвется! Никак)))Юрий ВолковНу кружевные трусики уже везде есть. Зачем ещё? просто работать не хочется похоже. Думают, что там хлеб с маслом по дорогам валяется.Vladimir OsheschkoПонравился оборот с морковкой.Johann H246fnerКомментировать
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