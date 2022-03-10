Бензема и Левандовски – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. По итогам ответных матчей 1/8 финала в список попали четыре футболиста.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх