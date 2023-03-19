Очередной шаг к апокалипсису: на кого рассчитан ордер на «арест» Путина

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко, который с 2014 года освещал самые горячие события на Донбассе, в своём авторском Telegram-канале «Репортёр Руденко» комментирует выдачу ордера на арест президента России Владимира Путина Международным судом в Гааге.