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Очередной шаг к апокалипсису: на кого рассчитан ордер на «арест» Путина

Очередной шаг к апокалипсису: на кого рассчитан ордер на «арест» Путина

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко, который с 2014 года освещал самые горячие события на Донбассе, в своём авторском Telegram-канале «Репортёр Руденко» комментирует выдачу ордера на арест президента России Владимира Путина Международным судом в Гааге.

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