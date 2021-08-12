Вовкин

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Юрий Селиванов: Древнеримское «ноу-хау» Америки | Последние новости: России, Украины, Сирии и Мира

Юрий Селиванов: Древнеримское «ноу-хау» Америки | Последние новости: России, Украины, Сирии и Мира

Технологии контроля над миром непрерывно совершенствовались Западом более  двух тысяч лет, но в своей основе остались теми же, что и во времена римских цезарей Бросается в глаза, что практически одновременно, как будто по команде,  в двух государствах, входящих в ближний геополитический пояс России — Казахстане и Киргизии, начались события, с политико-технологической точки зрения практически неотличимые друг  от друга: «В Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях.

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Владимир Соловьев
Это фашизм и сегрегация по национальному признаку, отработанный америкой за несколько сотен лет. Но это путь к саморазрушению.
Борис Осипов
Идет с Запада возрождение фашизма...

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