Юрий Селиванов: Древнеримское «ноу-хау» Америки | Последние новости: России, Украины, Сирии и Мира

Технологии контроля над миром непрерывно совершенствовались Западом более двух тысяч лет, но в своей основе остались теми же, что и во времена римских цезарей Бросается в глаза, что практически одновременно, как будто по команде, в двух государствах, входящих в ближний геополитический пояс России — Казахстане и Киргизии, начались события, с политико-технологической точки зрения практически неотличимые друг от друга: «В Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях.