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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Спартака» Свечников о Москве: «Найти квартиру непросто – я везде ездил, смотрел много вариантов. Главный момент – быть поближе к арене»

Нападающий « Спартака » Евгений Свечников рассказал, что столкнулся со сложностями во время поиска квартиры в Москве.

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