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Российские военные ликвидировали базу украинской ДРГ под Харьковом

Российские военные ликвидировали базу украинской ДРГ под Харьковом

Российские военные ликвидировали базу украинской ДРГ под Харьковом Ольга Вайленко26 апреля российские вооруженные силы провели успешную операцию по ликвидации базы диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинских Вооруженных сил, расположенной под Харьковом.

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