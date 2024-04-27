Российские военные ликвидировали базу украинской ДРГ под Харьковом Ольга Вайленко26 апреля российские вооруженные силы провели успешную операцию по ликвидации базы диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинских Вооруженных сил, расположенной под Харьковом.
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