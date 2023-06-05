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Новости из Киева: «Потерялась собачка. Зовут Пэтриот. Уже третью ночь не гавкает»

Новости из Киева: «Потерялась собачка. Зовут Пэтриот. Уже третью ночь не гавкает»

Самостийные блогеры сообщили о красивом уничтожении еще одного американского ЗРК в ночь на 2 июня Александр Ситников На фото: боеготовый зенитно-ракетный комплекс Patriot (Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press) В сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 02.

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