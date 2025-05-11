Путин подтвердил планы посетить Китай в сентябре

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле подтвердил, что в сентябре посетит с официальным визитом Китай, где примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией.
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