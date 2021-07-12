Виралайф

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бушмелева
    Она вполне корректно сказала разумную вещь и я с ней согласна - хорошо что у нас мужики в юбках это не норма.Гимнаст с лентами...
  • Alex Немо
    Набибулина умышленно раскручивает инфляцию в России. Странно что этого не хотят увидеть те кому это положено. Включ...Расшифрован смысл...
  • Александр
    - Хочу третий раз прочитать!РБК: Шойгу обязал...

Полеты в Египет возобновляются: Путин отменил запрет

Полеты в Египет возобновляются: Путин отменил запрет

Путин подписал указ об открытии Египта для россиян с 8 июля 2021 года Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому отменяется запрет на пассажирские перелеты в Египет из России, за исключением регулярных рейсов в Каир.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх