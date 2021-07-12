Полеты в Египет возобновляются: Путин отменил запрет

Путин подписал указ об открытии Египта для россиян с 8 июля 2021 года Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому отменяется запрет на пассажирские перелеты в Египет из России, за исключением регулярных рейсов в Каир.
Путин подписал указ об открытии Египта для россиян с 8 июля 2021 года Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому отменяется запрет на пассажирские перелеты в Египет из России, за исключением регулярных рейсов в Каир.
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