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Царьград

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Разрыв цен на бензин в Москве достиг 57 рублей за литр

Разрыв цен на бензин в Москве достиг 57 рублей за литр

На столичном рынке автомобильного топлива сохраняется существенная разница в ценах между крупными сетевыми АЗС и независимыми продавцами.

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