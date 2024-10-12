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Марина Репещук. Говорим о важном

1 подписчик

Последнее на сегодня. Подборка материалов о том, как в 2022 году, аккурат перед очередными выборами, хайпожорил на ремонте дорог Батуринская - Чепигинская депутат горДумы Александр Сафронов.

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