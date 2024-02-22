Эксперты: санкции Южной Кореи на экспорт авто в Россию наш рынок не почувствует

Новые санкции Южной Кореи, направленные на экспорт автомобилей в Россию, не окажут существенного влияния на рынок новых легковых автомобилей, так как дилеры уже практически полностью отказались от поставок авто из этой страны, считают автоэксперты.
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