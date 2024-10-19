🇩🇪 О давлении «зеленых» на немецкую промышленность Немецкая промышленность, несмотря на внедрение прогрессивных экологических технологий, еще подает признаки жизни, и это явно не дает кое-кому покоя.
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🇩🇪 О давлении «зеленых» на немецкую промышленность Немецкая промышленность, несмотря на внедрение прогрессивных экологических технологий, еще подает признаки жизни, и это явно не дает кое-кому покоя.
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