Лавров проголосовал на выборах в Госдуму

t.me/Мария Захарова Глава МИД России Сергей Лавров проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Об этом 18 сентября сообщила в телеграм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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