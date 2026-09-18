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Лавров проголосовал на выборах в Госдуму

Лавров проголосовал на выборах в Госдуму

t.me/Мария Захарова Глава МИД России Сергей Лавров проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Об этом 18 сентября сообщила в телеграм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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