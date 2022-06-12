Голос Мордора: «Путинская инфляция» в США — производная от «рейганомики»

В США бушует «путинская инфляция». Неудержимо дорожает топливо, электроэнергия и продукты питания. Джо Байден пытается успокоить американцев и в каждом своем выступлении заявляет, что вот во всем этом виноват лично Владимир Владимирович Путин.
В США бушует «путинская инфляция». Неудержимо дорожает топливо, электроэнергия и продукты питания. Джо Байден пытается успокоить американцев и в каждом своем выступлении заявляет, что вот во всем этом виноват лично Владимир Владимирович Путин.
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