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Голос Мордора: «Путинская инфляция» в США — производная от «рейганомики»

Голос Мордора: «Путинская инфляция» в США — производная от «рейганомики»

В США бушует «путинская инфляция». Неудержимо дорожает топливо, электроэнергия и продукты питания. Джо Байден пытается успокоить американцев и в каждом своем выступлении заявляет, что вот во всем этом виноват лично Владимир Владимирович Путин.

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