Си Цзиньпин призвал создать китайскую компанию по циркуляции ресурсов

Тяньцзинь, 18 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин на днях дал важное указание о создании в стране компании, специализирующейся на циркуляции ресурсов, подчеркнув важность создания государственной платформы по переработке и повторному использованию ресурсов.