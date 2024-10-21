Си Цзиньпин призвал создать китайскую компанию по циркуляции ресурсов

Тяньцзинь, 18 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин на днях дал важное указание о создании в стране компании, специализирующейся на циркуляции ресурсов, подчеркнув важность создания государственной платформы по переработке и повторному использованию ресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)