Молодёжная политика в Тик-Токе

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаМолодёжная политика в Тик-Токе Продолжаю следить за баттхёртом, испытываемым дико модными тиктокерами и прочими блохерами из-за хованской казни.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДенис ЛСлово мусор появилось не на пустом месте, это строе названия МУС, — Московский уголовный сыск, а называют мусорами не всех ментов, это как жид и еврей, это не одно и тоже. Сленг во все времена был, только сейчас менее понятный и тупой, — хештег, кешбек, тик-ток, док-ток, шопо коп, хули лайкли и лайф хайк.)))) . ”Мерчендайзер-метросексуал так кульно юзает лайфхаки, что найсовая герла с ресепшена акцептует все его пропозалы и презентуется с ним на всех афтепати“.Комментировать
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