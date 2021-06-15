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Молодёжная политика в Тик-Токе

Молодёжная политика в Тик-Токе

Продолжаю следить за баттхёртом, испытываемым дико модными тиктокерами и прочими блохерами из-за хованской казни.

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Денис Л
Слово мусор появилось не на пустом месте, это строе названия МУС, — Московский уголовный сыск, а называют мусорами не всех ментов, это как жид и еврей, это не одно и тоже. Сленг во все времена был, только сейчас менее понятный и тупой, — хештег, кешбек, тик-ток, док-ток, шопо коп, хули лайкли и лайф хайк.)))) . ”Мерчендайзер-метросексуал так кульно юзает лайфхаки, что найсовая герла с ресепшена акцептует все его пропозалы и презентуется с ним на всех афтепати“.

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