День 31 декабря в истории

25 лет назад (1999) Борис Ельцин объявил о сложении с себя полномочий Президента РФ. В 12 часов дня в эфир вышло обращение первого Президента России Бориса Ельцина к жителям страны, в котором он объявил о своей отставке с поста главы государства.