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Россиянам рассказали, будет ли красная икра на новогодних столах в 2026 году

Россиянам рассказали, будет ли красная икра на новогодних столах в 2026 году

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября, ФедералПресс. В середине августа глава Росрыболовства Илья Шестаков охарактеризовал ход лососевой путины 2026 года как сложный, отметив отставание и по срокам, и по объемам вылова.

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