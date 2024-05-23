Астраханские археологи нашли во время раскопок древний скелет

«Находка» сохранилась почти полностью, что можно увидеть на фото, которые сделали исследователи. Астраханские археологи во главе с руководителем экспедиции и председателем областного отделения Российского географического общества Дамиром Соловьевом откопали скелет человека, предположительно, времен сарматов.
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