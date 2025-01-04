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Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Рома» сыграет с «Лацио» в воскресенье

В субботу «Наполи» сыграет в гостях с «Фиорентиной». В воскресенье «Рома» сразится в дерби с «Лацио».

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