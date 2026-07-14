Алексей Клонцак назначен заместителем министра цифрового развития РТ

Фото: пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Заместителем министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана назначен Алексей Клонцак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии