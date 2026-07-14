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Татар-информ

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Алексей Клонцак назначен заместителем министра цифрового развития РТ

Алексей Клонцак назначен заместителем министра цифрового развития РТ

Фото: пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Заместителем министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана назначен Алексей Клонцак.

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