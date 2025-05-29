Avia.pro - СМИ Московский район Тропарёво-Никулино потрясён инцидентом: 43-летний Эмиль Ацаев, по данным SHOT, пытался отравить животных в местном зоопарке, подбросив им таблетки с валерьянкой.
СОБР быстро вычислил приезжего Эмиля, который решил отравить всех животных московского зоопарка. Кто же он?
Комментарии
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александр петров
Я вот одного не могу понять. Если вот такая субстанция представляет угрозу для людей, и об этом не однократно люди писали в наши доблестныя органы каких то дел, почему это недоразумение продолжает проживать в много квартирном доме и к нему не принимаются ни какие меры?? Даже если все таки возбудят уг.дело и его привлекут к уголовной ответственности, по окончании наказания лишать гражданства и назад в аул.
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6 час.
Мария
Никакую пользу этот умалишенный для России не принесет.Выдворить его куда-нибудь,хоть к медведям,хоть к северным оленям,хоть в страну,откуда он родом!
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6 час.
Ирина Викторовна
Он тоже сюда въехал в качестве "ценного специалиста" не работать и испортить жизнь целому дому, может, пусть продолжит лечение там, откуда явился, а мама там за ним присмотрит
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15 мин.
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