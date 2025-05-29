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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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    Он тоже сюда въехал в качестве "ценного специалиста" не работать и испортить жизнь целому дому, может, пусть продолжи...СОБР быстро вычис...
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СОБР быстро вычислил приезжего Эмиля, который решил отравить всех животных московского зоопарка. Кто же он?

СОБР быстро вычислил приезжего Эмиля, который решил отравить всех животных московского зоопарка. Кто же он?

Avia.pro - СМИ Московский район Тропарёво-Никулино потрясён инцидентом: 43-летний Эмиль Ацаев, по данным SHOT, пытался отравить животных в местном зоопарке, подбросив им таблетки с валерьянкой.

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Комментарии
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александр петров
Я вот одного не могу понять. Если вот такая субстанция представляет угрозу для людей, и об этом не однократно люди писали в наши доблестныя органы каких то дел, почему это недоразумение продолжает проживать в много квартирном доме и к нему не принимаются ни какие меры?? Даже если все таки возбудят уг.дело и его привлекут к уголовной ответственности, по окончании наказания лишать гражданства и назад в аул.
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6 час.
Мария
Никакую пользу этот умалишенный для России не принесет.Выдворить его куда-нибудь,хоть к медведям,хоть к северным оленям,хоть в страну,откуда он родом!
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6 час.
Ирина Викторовна
Он тоже сюда въехал в качестве &quot;ценного специалиста&quot; не работать и испортить жизнь целому дому, может, пусть продолжит лечение там, откуда явился, а мама там за ним присмотрит
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15 мин.
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