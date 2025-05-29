СОБР быстро вычислил приезжего Эмиля, который решил отравить всех животных московского зоопарка. Кто же он?

александр петров

Я вот одного не могу понять. Если вот такая субстанция представляет угрозу для людей, и об этом не однократно люди писали в наши доблестныя органы каких то дел, почему это недоразумение продолжает проживать в много квартирном доме и к нему не принимаются ни какие меры?? Даже если все таки возбудят уг.дело и его привлекут к уголовной ответственности, по окончании наказания лишать гражданства и назад в аул.