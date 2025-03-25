"Something Exceptional Happening": Copper Bull Forecasts New Record Highs On Most-Profitable Trade Ever In an exclusive interview, Kostas Bintas, Trafigura Group's former co-head of metals and now with Mercuria Energy Group Ltd.
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