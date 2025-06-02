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Вечерний Новосибирск

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Свиную голову подбросили под дверь жительнице Новосибирска

Свиную голову подбросили под дверь жительнице Новосибирска

За свою жизнь опасается сибирячка из частного сектора Кировского района мегаполиса. Женщина постоянно получает угрозы, неизвестные регулярно оставляют послания на ее заборе и двери дома, а по округе расклеивают объявления сомнительного содержания и оскорбительного характера.

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