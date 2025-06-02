Свиную голову подбросили под дверь жительнице Новосибирска

За свою жизнь опасается сибирячка из частного сектора Кировского района мегаполиса. Женщина постоянно получает угрозы, неизвестные регулярно оставляют послания на ее заборе и двери дома, а по округе расклеивают объявления сомнительного содержания и оскорбительного характера.