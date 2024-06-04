Арсенал группировки Вооруженных сил Украины под Угледаром поредел. Немногочисленные уцелевшие гаубицы М777 «Три топора» припрятали, рассказал ТАСС командир расчета самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» группировки «Восток» с позывным Квока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии