Почему для успокоения пьют воду? Живительная влага

Вы обращали внимание на то, что человеку, который волнуется, первым делом предлагают стакан воды? Что это – физиологическая потребность, возможность отвлечься или просто проявление заботы со стороны других людей? Можно ли заменить воду на другой напиток? Разбираемся в этих вопросах вместе с экспертами.
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