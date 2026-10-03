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Профессор Коктыш: Киев не заинтересован принимать реформы под контролем ЕС

Профессор Коктыш: Киев не заинтересован принимать реформы под контролем ЕС

Киев не заинтересован в проведении реформ, которые усилят контроль над использованием европейской финансовой помощи, поскольку украинские власти уже получают обещанные средства и не хотят брать на себя дополнительные обязательства.

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