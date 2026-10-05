Следственный комитет предъявил жителю обвинение в тройном убийстве

Жителя Нижегородской области обвинили в тройном убийстве. Следствие утверждает, что 3 октября в поселке Неклюдево обвиняемый, дезертировавший из армии, убил сожительницу, ударив ее монтировкой по голове.
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