Песков отметил необходимость использовать дуализм в позиции США по Украине

Дуализм в американской позиции по украинскому вопросу необходимо использовать в интересах России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 июля в интервью Павлу Зарубину, сообщает сетевое издание «Вести.
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