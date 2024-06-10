В Никольске провели капитальный ремонт семи артезианских скважин

Завершены работы по капитальному ремонту семи артезианских скважин в Никольске Пензенской области. Проект был реализован в рамках программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области» подпрограммы «Чистая вода».
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