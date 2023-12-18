Эксперты рассказали о планах НАТО заблокировать Россию в Финском заливе

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) между США и Финляндией, подписанное 18 декабря, надо рассматривать как часть плана с задачей запереть Россию в Финском заливе, отрезав от Балтийского моря.
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