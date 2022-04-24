Австрийский министр заявила, что ЕС откажется от газа РФ к 2027 году

ТАСС/Ведомости Евросоюз собирается полностью отказаться от поставок российского газа к 2027 году. Такое заявление 24 апреля сделала Леоноре Гевесслер, министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии.