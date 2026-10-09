Почему предостережения Кремля больше не сдерживают европейские элиты, и чем это грозит? Как Литва превращает собственную безопасность в товар для американских оборонных корпораций? Становятся ли задержания без доказательств на Западе новой нормой правоприменения? И зачем Запад методично обнуляет ядерное сдерживание, провоцируя Москву на ответ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Елена Кондратьева...
- ВВ Макрон объявил во...
- Макрон объявил во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым