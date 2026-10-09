Поче­му предо­сте­ре­же­ния Крем­ля боль­ше не сдер­жи­ва­ют евро­пей­ские эли­ты, и чем это гро­зит? Как Лит­ва пре­вра­ща­ет соб­ствен­ную без­опас­ность в товар для аме­ри­кан­ских обо­рон­ных кор­по­ра­ций? Ста­но­вят­ся ли задер­жа­ния без дока­за­тельств на Запа­де новой нор­мой пра­во­при­ме­не­ния? И зачем Запад мето­дич­но обну­ля­ет ядер­ное сдер­жи­ва­ние, про­во­ци­руя Моск­ву на ответ.