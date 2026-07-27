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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Блан о Зидане в сборной Франции: «Он трижды брал ЛЧ как тренер – чего ему бояться? Зинедин прекрасно знает, что его ждет, он хочет, чтобы это поколение блистало»

Бывший футболист и тренер сборной Франции Лоран Блан заявил, что не понимает скептицизма в отношении возможного назначения Зинедина Зидана .

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