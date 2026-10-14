Сегодня собаки, завтра — люди? Зоозащитники подозревают руку диверсанта в скандале с вакциной для животных

В советское время разработкой и производством ветпрепаратов занималось множество предприятий. А что теперь? Евгений Берсенев Фото: Михаил Терещенко/ТАСС, архив Материал комментируют: Нейросеть "Алиса" Ксения Кузьмичева Светлана Зиберт Поддельные документы для одной из серий ветеринарной вакцины «Мультикан-8» были использованы при вводе ее в оборот.