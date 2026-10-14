БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сегодня собаки, завтра — люди? Зоозащитники подозревают руку диверсанта в скандале с вакциной для животных

Сегодня собаки, завтра — люди? Зоозащитники подозревают руку диверсанта в скандале с вакциной для животных

В советское время разработкой и производством ветпрепаратов занималось множество предприятий. А что теперь? Евгений Берсенев Фото: Михаил Терещенко/ТАСС, архив Материал комментируют: Нейросеть "Алиса" Ксения Кузьмичева Светлана Зиберт Поддельные документы для одной из серий ветеринарной вакцины «Мультикан-8» были использованы при вводе ее в оборот.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Галина Гельдыева
Галина Гельдыева

Вообще не понятно - если вакцина выпускается уже 30 лет, все годы она была нормальной а в этом году вдруг превратилась в смертоносную, значит кто то приложил к этому руку. А где этот наш знаменитый государственный надзор, который запрещает все передовое и нужное в стране, а вот вакцина и кое что другое неприемлемое, смертельное и страшное проходит мимо них без задоринки. Где враги засели?

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемо

Рассчитывали что вирус передастся людям, но не учли погоду и то что большинство советских людей и россиян привиты серьёзными СОВЕТСКИМИ вакцинами...