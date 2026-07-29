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xAI Sues Minnesota Attorney General Over Anti-Deepfake Law

xAI Sues Minnesota Attorney General Over Anti-Deepfake Law

xAI Sues Minnesota Attorney General Over Anti-Deepfake Law Authored by Stacy Robinson via The Epoch Times, Elon Musk's artificial intelligence platform is challenging a Minnesota law that says companies can be held liable if users "nudify" real people by altering an existing photograph or video.

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