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Макдэвид побил рекорд Гретцки по числу передач за один розыгрыш плей-офф НХЛ – 32 против 31 у Уэйна в 1988 году

Макдэвид побил рекорд Гретцки по числу передач за один розыгрыш плей-офф НХЛ – 32 против 31 у Уэйна в 1988 году

Капитан «Эдмонтона» набрал 4 (1+3) очка в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (8:1, 1-3).

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