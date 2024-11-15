Вирусолог создала экспериментальный метод лечения онкологии и вылечила свой собственный рак груди

Хорватская вирусолог Беата Халасси сумела вылечить собственное онкологическое заболевание. Ее методика потенциально могла бы помочь тысячам людей, однако публикация результатов лечения неожиданно вызвала серьезные споры в научной среде.
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