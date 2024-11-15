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Вирусолог создала экспериментальный метод лечения онкологии и вылечила свой собственный рак груди

Вирусолог создала экспериментальный метод лечения онкологии и вылечила свой собственный рак груди

Хорватская вирусолог Беата Халасси сумела вылечить собственное онкологическое заболевание. Ее методика потенциально могла бы помочь тысячам людей, однако публикация результатов лечения неожиданно вызвала серьезные споры в научной среде.

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Комментарии
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Модест
Так медицинские услуги не для вылечивания клиента, а для обезжиривания его кошелька. Капитализм на этом построен и стоит. А спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
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14 час.
ТН
Т Н
💯👍🏻
Ответить
13 час.
ЕБ
Евгений Бут
Онкология это бизнес индустрия, сколько центров и фармацевтов задействовано в ней? Никто не отдаст этот бизнес просто так!
Ответить
1 час.

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