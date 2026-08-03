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Регионы России

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Схемы мошенничества с порталом «Госуслуги» стали лидирующей темой в соцмедиа во II квартале 2026 года

Схемы мошенничества с порталом «Госуслуги» стали лидирующей темой в соцмедиа во II квартале 2026 года

Исследование аналитиков коммуникационного агентства Win2Win Communications и системы мониторинга Brand Analytics выявило, что схемы мошенничества, связанные с порталом «Госуслуги», заняли первое место по обсуждаемости в российских социальных медиа во втором квартале 2026 года.

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