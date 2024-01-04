Сколько будут отдыхать россияне в 2024 году?

Во время новогодних гуляний важно не пропустить первый рабочий день. Для тех, кто работает на пятидневке, праздничные выходные длятся с 30 декабря по 8 января включительно, а первый рабочий день в 2024 году начнется во вторник, 9 января.
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