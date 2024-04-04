В Думе не советуют покупать ранние ягоды и фрукты с рук

В Госдуме не советуют покупать ранние ягоды и фрукты с рук. По данным СМИ, качественные ранние фрукты — дорогие, а дешёвые выращены с использованием удобрений и химических веществ, которые накапливаются в ягоде и опасны для потребления.
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