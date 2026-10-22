Что такое капитализированные платежиВ силу пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производствеи профессиональных заболеваний» средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаевна производстве и профессиональных заболеваний формируются за счёт обязательных страховых взносов страхователей, взыскиваемых штрафов и пеней, капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации страхователей, иных поступлений,не противоречащих законодательству Российской Федерации.